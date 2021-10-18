Але є побічні ефекти: у разі COVID-19 можуть застосовувати препарат від астми, який схвалили в Англії

Але є побічні ефекти: у разі COVID-19 можуть застосовувати препарат від астми, який схвалили в Англії

Препарат призначатимуть пацієнтам з астмою, у яких хвороба не піддається лікуванню звичайними методами.

Ліки від астми, які також можуть бути ефективними в лікуванні коронавірусу, схвалили в Англії. Йдеться про препарат під назвою "Дупілумаб".

Відповідне рішення ухвалив Національним інститутом охорони здоров'я та догляду за медициною Англії, пише Sky News.

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Препарат є моноклональним антитілом - із сімейства ліків, яке також використовується для лікування COVID - яке також призначається при важкій екземі та риносинуситі. Зазначається, що препарат будуть використовувати, коли організм пацієнта вже не реагуватиме на звичні методи лікування.

Ліки будуть призначати тим пацієнтам, які мають важку стадію астми із запаленням другого типу, котрі які перенесли не менше чотирьох важких нападів астми за останній рік.

Крім того, наголошується, що препарат може викликати побічні ефекти, серед яких запалення, головні болі і рідше важкі алергічні реакції.

До слова, цей препарат також ще навесні був схвалений для використання в Шотландії.

Нагадаємо, дослідники в Ізраїлі заявили, що препарат, яким лікують хворих на СНІД, так само ефективний проти коронавірусної інфекції. Препарат успішно пройшов першу стадію клінічних випробувань.

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