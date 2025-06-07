Альянс Трампа і Маска розпався: як колишні союзники перетворилися на запеклих ворогів

Трамп та Маск перетворилися на ворогів і дійшли до публізних погроз та обвинувачень / © ТСН.ua

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Після публічних атак мільярдера Ілона Маска президент США Дональд Трамп назвав його «завзятим наркоманом» у телефонній розмові, намагаючись зрозуміти причину кардинальних змін у поведінці свого колишнього радника та «найліпшого друга».

Про це пише The Washington Post з посиланням на поінформовані анонімні джерела.

Кінець політичної кар’єри Маска: від радника до «наркомана»

Ілон Маск прибув до Вашингтона у січні як найвпливовіший союзник Трампа. Він фактично жив у спальні Лінкольна та працював головним радником Білого дому. Однак «медовий місяць» Трампа та Маска тривав недовго. Тактика Маска «рухайся швидко і ламай все», відсутність політичної кмітливості та ідеологічні розбіжності з іншими ключовими фігурами MAGA підірвали його стосунки з високопосадовцями адміністрації та, зрештою, з президентом.

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Трамп, відомий своєю різкою риторикою, був напрочуд стриманий щодо Маска, але в приватних розмовах назвав його «завзятим наркоманом». Маск визнав вживання кетаміну, який, за його словами, був призначений для лікування депресії. ЗМІ також повідомляли про вживання ним інших препаратів.

Білий дім зазначив, що занепокоєння Трампа щодо вживання Маском наркотиків було одним із факторів розриву. Попри публічні атаки Маска та його заклики до імпічменту, Трамп закликав своє оточення не роздмухувати конфлікт.

Зіткнення інтересів: від політичних суперечок до бійки

Тріщини в альянсі почали з’являтися набагато раніше, ніж це стало публічним. Прагнення Маска «все ламати» ускладнювало амбіції Білого дому щодо реформування американського суспільства. Мільярдер віддалив ключових співробітників Білого дому, зокрема керівника апарату Сюзі Вайлес, та постійно сперечався з членами Кабінету, а з одним навіть дійшло до бійки.

Перші проблеми виникли у лютому, коли електронні листи з вимогою звітувати про п’ять досягнень за тиждень надійшли федеральним службовцям, включаючи суддів, без попередження. Це викликало невдоволення, оскільки свідчило про нерозуміння Маском устрою федерального уряду.

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Попри це, Трамп та його заступник керівника апарату Стівен Міллер підтримували Маска. Проте Вайлес дедалі більше дратували зіткнення Маска з іншими членами адміністрації, особливо його спроби скоротити федеральні гранти та закрити Агентство США з міжнародного розвитку. Це зробило Маска мішенню для політичних опонентів Трампа.

1 квітня, під час першого великого референдуму щодо Маска, кандидат, якого він щедро фінансував у Вісконсині, зазнав поразки. Це стало «тривожним дзвінком» для республіканців, які почали бачити в Маску політичний ризик.

Маск, як і багато інших бізнес-лідерів, був розчарований економічною політикою Трампа. 2 квітня, після введення президентом мит, Маск розкритикував їх у X, назвавши торгівельного радника Трампа Пітера Наварро «ідіотом». У приватних розмовах Маск звертався до Трампа з проханням скасувати мита, але той поступився лише після різкого падіння ринків облігацій.

Кульмінація напруженості настала в середині квітня, коли Маск і міністр фінансів Скотт Бессент побилися в Білому домі. За словами Стівена Беннона, впливового правого подкастера та давнього радника Трампа, після того, як Трамп підтримав вибір Бессента щодо тимчасового комісара IRS, між ними почалася сварка. Бессент назвав Маска «шахраєм», а той у відповідь «врізався плечем у грудну клітку Бессента, як регбіст», після чого Бессент відповів ударом. Бійку розняли, і Маска вивели із Західного крила.

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«Президент Трамп почув про це і сказав, що це вже занадто», — розповів Беннон.

Остаточний розрив та ядерна зброя

Наприкінці квітня Маск заявив, що відходить від справ у Вашингтоні, щоб зосередитися на своїх бізнесах, зокрема Tesla. Проте його опоненти в адміністрації скористалися його відсутністю, щоб підірвати його вплив.

Серхіо Гор, директор з кадрового забезпечення президента, передав Трампу інформацію про пожертвування Джареда Айзекмана (якого Маск просував на посаду глави NASA) демократам. Трамп відкликав його кандидатуру через питання лояльності. Гор і Маск конфліктували раніше, і Гор, ймовірно, прагнув помсти.

Попри зростання напруги, Маск і Трамп зберігали єдиний фронт під час офіційної церемонії прощання Маска в Овальному кабінеті, де Трамп вручив йому символічний ключ і похвалив його як «одного з найбільших бізнес-лідерів та інноваторів, яких коли-небудь знав світ».

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Проте лише за кілька днів їхні розбіжності вибухнули на X, коли Маск розкритикував ключовий законопроєкт Трампа, закликавши республіканців не підтримувати його. Трамп публічно висловив розчарування і поставив під сумнів їхню дружбу, припустивши, що критика Маска була пов’язана з податковими пільгами для власників електромобілів. Маск заперечив це звинувачення.

Наступного дня Трамп заявив, що не зацікавлений у розмові з Маском і навіть розглядав продаж своєї червоної Tesla, припаркованої біля Білого дому. Тим часом Маск продовжував роздмухувати конфлікт, заявивши зокрема про зв’язок Трампа з Джеффрі Епштейном та розмірковуючи про створення нової політичної партії — «Партії Америки».

«Є надія, що відбудеться примирення. Але це вже ніколи не буде те саме», — сказав один зі співрозмовників видання, близький як до Трампа, так і до Маска.

Нагадаємо, Маск розкритикував бюджетний законопроєкт команди Трампа, назвавши його огидним. Трамп у відповідь назвав Маска божевільним.

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