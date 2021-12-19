Алігатор, який опинився в саду біля будинку ледь не вбив маленького хлопчика

Дитина уникнула смерті після зустріч з алігатором.

В аргентинському місті Лос-Орнос дитина гралася в саду і наткнулася на лускату рептилію, яка повзала стежкою.

Про це пише The Mirror.

Злякана дитина побігла в будинок, щоб розповісти про це 42-річному батьку, який одразу викликав швидку допомогу та поліцію. Місцеві, проте, спробували спіймати тварину.

Вважається, що алігатор втік із прилеглої лагуни, перш ніж дістався до сімейного будинку. Після інциденту, алігатора віддали природозахисникам.

Хоча напади алігаторів трапляються рідко, були зареєстровані неспровоковані випадки, які закінчувалися смертю для людини.

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