Алієв назвав єдину умову закінчення "антитерористичних заходів" в Карабасі

Єдина умова закінчення військової операції в Карабасі, яку розпочав Азербайджан, - це роззброєння формувань Збройних сил Вірменії.

Про це азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив під час розмови телефоном з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, повідомила пресслужба лідера Азербайджану.

До слова, політики 19 вересня провели обмін думками щодо нинішньої ситуації у Карабасі. Алієв наголосив на фактах завчасної установки диверсійно-розвідувальними групами формувань вірменських збройних сил Вірменії в регіоні мін з метою терору. Внаслідок таких дій, за словами Алієва, загинули цивільні особи та співробітники поліції, а також обстріл підрозділів армії Азербайджану з мінометів та різнокаліберної стрілецької зброї.

Президент Азербайджану заявив, що ці дії, зокрема під час проведення 9 вересня президентських виборів у Карабаському регіоні, "є продовженням цілеспрямованих провокацій з боку Вірменії та створеної та підтримуваної нею так званої сепаратистської освіти проти суверенітету Азербайджану".

Алієв наголошує, що для припинення подібних провокаційних та підбурювальних дій Азербайджан був змушений розпочати антитерористичні заходи локального характеру в регіоні. Під час таких дій громадянське населення та об'єкти інфраструктури не є метою, знищуються лише легітимні військові цілі.

Алієв стверджує, що Баку декілька разів запрошував представників вірменського населення, яке проживає в Карабасі, до діалогу. Втім, вони відмовлялися. Алієв наголосив, що антитерористичні заходи буде зупинено, якщо зброю буде складено і формування Збройних сил Вірменії буде роззброєно.

Як повідомлялося, Ентоні Блінкен закликав Азербайджан припинити військові дії в Карабасі. також американський політик заявив, що мав розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, "щоб висловити нашу глибоку стурбованість військовими діями Азербайджану".

Читайте також: