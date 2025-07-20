Алієв знову довів Z-пропагандистів до сказу: все через одне "дякую"

Ільхам Алієв. / © Getty Images

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв знову розлютив російських пропагандистів. Цього разу — щирою подякою українським військовим просто перед камерами.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відео, яке стрімко розходиться мережею, зафіксувало момент, коли українська журналістка Олена Курбанова передала Алієву шеврони підрозділів ЗСУ. Президент Азербайджану відповів:

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“Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же”.

Реакція з боку російського пропагандистського середовища не забарилася. Найгучніше відреагували фігури, наближені до Міноборони РФ та військові телеграм-канали, які звинуватили Алієва в “відкритій підтримці ворога”.

Коментарі російських пропагандистів. / © Скріншот

Коментарі російських пропагандистів. / © Скріншот

Деякі пропагандисти навіть пригадали Азербайджану старі образи, зокрема епізод зі збитим російським гелікоптером у Вірменії в 2020 році, за який Кремль досі не отримав, як вважають у Z-середовищі, “достатнього покаяння”.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не має миритися з окупацією своїх територій.

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