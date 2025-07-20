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Алієв знову довів Z-пропагандистів до сказу: все через одне "дякую"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв подякував українським військовим у присутності журналістки. Реакція Z-пропаганди не забарилася.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв знову розлютив російських пропагандистів. Цього разу — щирою подякою українським військовим просто перед камерами.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відео, яке стрімко розходиться мережею, зафіксувало момент, коли українська журналістка Олена Курбанова передала Алієву шеврони підрозділів ЗСУ. Президент Азербайджану відповів:
“Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же”.
Реакція з боку російського пропагандистського середовища не забарилася. Найгучніше відреагували фігури, наближені до Міноборони РФ та військові телеграм-канали, які звинуватили Алієва в “відкритій підтримці ворога”.
Деякі пропагандисти навіть пригадали Азербайджану старі образи, зокрема епізод зі збитим російським гелікоптером у Вірменії в 2020 році, за який Кремль досі не отримав, як вважають у Z-середовищі, “достатнього покаяння”.
Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна не має миритися з окупацією своїх територій.