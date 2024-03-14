Алієв зробив заяву про мир з Вірменією: "Ближче, ніж будь-коли раніше"

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що сьогодні його країна "ближча до миру з Вірменією, ніж будь-коли раніше".

Про це азербайджанський лідер сказав на церемонії відкриття XI Глобального Бакинського форуму, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

За його словами, і Баку, і Єреван наразі перебувають на порозі миру.

"Ніколи в історії незалежності Південного Кавказу мир не був таким близьким, як сьогодні. Це – результат другої Карабаської війни", – висловився президент Азербайджану.

Алієв каже, що Баку готовий до того, щоб надалі продовжувати мирний процес з Єреваном. Зокрема, зауважив президент, було відновлено зустрічі на рівні міністрів закордонних справ обох країн.

"Ми бачимо, що миру можна досягти, ми цього хочемо. Ми відновили історичну справедливість і міжнародне право. Настав час припинити ворожнечу в цьому регіоні", – наголосив Ільхам Алієв.

Нагадаємо, невизнаний Нагірний Карабах припинив своє існування від 1 січня 2024 року. У вересні відповідний указ підписав так званий глава регіону Самвел Шахраманян.

Сталося це після того, як 19 вересня Баку почав у Карабаху "антитерористичні заходи". Втім, уже наступного дня "влада" невизнаної республіки заявила, що Карабах припиняє вогонь і складає зброю, а Азербайджан закінчує "антитерористичні заходи".

Читайте також: