Алькатрас 2.0: Трамп оголосив про відновлення легендарної в’язниці

Алькатрас / © bigpicture.ru

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Президент США Дональд Трамп заявив про бажання знову відкрити в’язницю Алькатрас.

Про Трамп написав у соцмережі Х.

“Занадто довго Америка страждала від жорстоких, насильницьких та постійних злочинців — покидьків суспільства, які несуть лише страждання та горе. Коли ми були серйозною нацією — ми не вагалися: найнебезпечніших злочинців ізолювали, тримаючи їх подалі від невинних американців. Саме так і має бути!

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Ми більше не дозволимо серійним злочинцям, які приносять бруд, кров і хаос, панувати на наших вулицях. Сьогодні я доручаю Федеральному бюро в’язниць, Міністерству юстиції, ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки розпочати відновлення та значне розширення Алькатрасу — аби саме там утримувати найжорстокіших та найбільш небезпечних злочинців у нашій країні.

Ми більше не будемо заручниками злочинців, банд та суддів, які бояться виконувати свою роботу. Відкриття нового Алькатрасу стане чітким і потужним сигналом: Америка стоїть за законом, порядком і правосуддям! Ми зробимо Америку знову великою!”, — йдеться у емоційному повідомленні американського президента.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що під в'язницею Алькатрас знайшли секретний тунель. Споруди практично не постраждали від часу.