All-Inclusive скасовується: близько 400 росіян застрягли у московському аеропорту "Внуково"

У Росії стався черговий колапс у аеропорту. Пасажири не можуть вилетіти на відпочинок до Туреччини.

У Росії понад 400 пасажирів не можуть вилетіти до Туреччини з "Внуково" у Москві через затримку рейсів, проте, що саме стало причиною затримки, людям так і не повідомили.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Як пише Baza, люди чекали на рейс усю ніч, а потім їх просто висадили з літака.

Як відомомо, літак авіаліній Turkish Airlines мав відправитися до Туреччини у ніч проти 18 грудня, проте пасажирів пустили на борт лише о сьомій ранку. Туристи чекали на зліт у салоні літака дві години, після чого їх без пояснення висадили і вивели до "чистої зони".

За словами пасажирів Turkish Airlines, разом із ними туди відправили людей з інших рейсів — таким чином утворився натовп приблизно 400 осіб.

Представники авіакомпанії та аеропорту навіть не пояснювали, в чому причина затримок. Туристам лише роздали ваучери на харчування та повідомили, що екіпажу треба відпочити десять годин. Однак виліт так і не відбувся.

Нагадаємо, понад 1000 росіян не змогли вилетіти до Єгипту через санкції проти авіакомпанії iFly. Від 15 грудня російській авіакомпанії заборонено літати над повітряним простором Йорданії. Країна вимагає, аби перевізники надавали страховий сертифікат, випущений у Лондоні, але недоступний російським компаніям через санкції.

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