Альпініст приголомшив, що відбувається на вершині гори-вбивці К2 – фото, відео

Альпініст залишився з "розбитим серцем" після того, як виявив гору сміття на другій найвищій горі у світі.

Про це він розповів Need To Know.

Тензі Шерпа вперше підкорив К2 27 липня. Але замість того, щоб радіти досягненню, він був нажаханий тим, що його зустріло на місці.

Прибувши до табору 2 – пройшовши на той момент 6700 м з 8611 м – Тензі виявив скрізь кинуте спорядження і сміття: від пляшок з водою і каструль до наметів і мотузок.

"Я вперше був на цій горі і не очікував, що буде так погано" – розповів 25-річний альпініст із Катманду, Непал. – Я почувався так погано і вбитим горем одночасно. Нікому нема діла, вони просто залишають свої речі на горі. На той час ми були в таборі 2 К2".

Тензі Шерпа на горі К2 / Фото: instagram.com/mt.sherpa

К2 (Чогорі) розташована в Азії, за 1324 км від Евересту, найвищої гори у світі заввишки 8849 м.

Тензі поділився відео хаосу в Мережі, де користувачі обурилися побаченим: "Це так сумно. Все, що піднімається, має бути спущене", "Закрийте гору!", "Жахливо бачити. Така неповага до гори", "Так сумно, що люди залишають своє сміття всюди", "Немає слів! Люди – повний відстій!".

Тензі Шерпа на горі К2 / Фото: instagram.com/mt.sherpa

Інша відома альпіністка Наїля Кіані нещодавно представила кампанію з очищення К2 для вирішення екологічних проблем у хребті Каракорум. Мета місії – очистити К2 та Броуд-Пік, а також базові табори та інші гори.

Нагадаємо, раніше з Евересту прибрали чотири тіла, скелет і 11 тонн сміття. Солдати витратили на це 55 днів.

