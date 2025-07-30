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Альпініст вижив після падіння зі схилу на шаленій швидкості (відео)
Американець Метт Рендалл пережив падіння зі схилу висотою понад 300 метрів. Його GoPro зафіксувала момент, коли він думав, що це кінець.
Американський альпініст Метт Рендалл пережив майже фатальне падіння зі схилу в горах Колорадо. Зірвавшись зі схилини на висоті понад 300 метрів, він мчав донизу на швидкості 72 км/год. І — вижив.
Про це повідомляє LAD Bible.
Інцидент стався неподалік Аспена, на вершині Саут-Марун-Белл. Екстремал саме розпочав спуск по схилу на лижах, коли одна з лиж зачепилася за скелю. Спроба утриматися не вдалася — Рендалл втратив рівновагу й стрімко покотився вниз по крутому кулуару.
Момент падіння зафіксувала камера GoPro, і відео виглядає моторошно: на запису чутно, як Метт кричить, котячись схилом.
“Я був упевнений, що лечу на східний бік гори — а там унизу скелі. Я думав: зараз буде сильний удар і я загину”, — розповів він пізніше в подкасті The Sharp End.
Втім, замість неминучої загибелі сніг почав танути, і це дало шанс сповільнити падіння. Метт зумів перевернутися на живіт і загальмувати, впершись ліктями в сніг. Йому вдалося зупинитися — і залишитися майже неушкодженим, окрім подряпин і синців.
“Я беру на себе 100% відповідальності. Це падіння можна було уникнути. Я був занадто самовпевненим”, — зізнався він.
Дані зі Strava під час інциденту зафіксували швидкість падіння — понад 45 миль на годину (72 км/год). Вижити після такого — щастя, якого сам Метт досі не може усвідомити повністю. Цей випадок, за його словами, став “величезним життєвим уроком”.
Раніше повідомлялось, що колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад у горах Пакистану, було знайдено мертвою.