Альпініст вижив після падіння зі схилу на шаленій швидкості (відео)

Альпініст / © Unsplash

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Американський альпініст Метт Рендалл пережив майже фатальне падіння зі схилу в горах Колорадо. Зірвавшись зі схилини на висоті понад 300 метрів, він мчав донизу на швидкості 72 км/год. І — вижив.

Про це повідомляє LAD Bible.

Інцидент стався неподалік Аспена, на вершині Саут-Марун-Белл. Екстремал саме розпочав спуск по схилу на лижах, коли одна з лиж зачепилася за скелю. Спроба утриматися не вдалася — Рендалл втратив рівновагу й стрімко покотився вниз по крутому кулуару.

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Момент падіння зафіксувала камера GoPro, і відео виглядає моторошно: на запису чутно, як Метт кричить, котячись схилом.

“Я був упевнений, що лечу на східний бік гори — а там унизу скелі. Я думав: зараз буде сильний удар і я загину”, — розповів він пізніше в подкасті The Sharp End.

Втім, замість неминучої загибелі сніг почав танути, і це дало шанс сповільнити падіння. Метт зумів перевернутися на живіт і загальмувати, впершись ліктями в сніг. Йому вдалося зупинитися — і залишитися майже неушкодженим, окрім подряпин і синців.

“Я беру на себе 100% відповідальності. Це падіння можна було уникнути. Я був занадто самовпевненим”, — зізнався він.

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Дані зі Strava під час інциденту зафіксували швидкість падіння — понад 45 миль на годину (72 км/год). Вижити після такого — щастя, якого сам Метт досі не може усвідомити повністю. Цей випадок, за його словами, став “величезним життєвим уроком”.

Раніше повідомлялось, що колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад у горах Пакистану, було знайдено мертвою.