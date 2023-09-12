Альпініст зірвався з 600-метрової гори і дивом вижив: як це йому вдалося

Чоловік після падіння з гори отримав лише незначні травми.

У Новій Зеландії альпініст зірвався з 600-метрового схилу гори Таранакі і дивом вижив, у нього діагностували лише незначні травми. Подія сталася 9 вересня.

Про це пише BBC.

Альпініста врятувала весняна погода – лід почав танути і чоловік впав ніби в м'який сніг. У поліції заявили, що альпіністові "надзвичайно пощастило залишитися живим".

Альпініст піднімався на гору Таранакі, що на Північному острові, у складі групи.

"Побачивши, як їхній товариш-альпініст падає з гори та зникає з поля зору, інший член групи спустився вниз, щоб спробувати його знайти", - повідомили в поліції.

Відстань, яку він пролетів, дорівнює висоті вежі Абрадж аль-Бейт у Мецці у Саудівській Аравії – однієї з найвищих будівель у світі. Або це висота шести монументів "Батьківщина-мати" у Києві.

Гора Таранакі має репутацію однієї з найбільш смертоносних гір у Новій Зеландії.

Так, 2021 року двоє альпіністів впали з того самого місця, з якого на вихідних зірвався чоловік, і загинули.

Таранакі – це сплячий вулкан, розташований у відносній ізоляції на західному узбережжі Північного острова Нової Зеландії.

"Погода в поєднанні зі складним і нерівним рельєфом створює абсолютно унікальне середовище. Одна помилка може бути катастрофічною", - йдеться у заяві Ради з безпеки гір.

Нагадаємо, підліток впав з 30-метрової скелі у нацпарку і вижив – історія дивовижного порятунку.

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