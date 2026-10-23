Альтернатива "Томагавкам" для Німеччини: Берлін планує закупити тисячі далекобійних ракет і домовляється з Україною

Німеччина посилить армію ракетами

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Німеччина планує закупити тисячі далекобійних ракет у кількох виробників, щоб посилити спроможності стримування Росії на тлі затримок із постачанням американських крилатих ракет Tomahawk. Берлін також обговорює з Україною спільне виробництво та придбання крилатої ракети «Барс».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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Альтернатива американським Tomahawk

За даними видання, представники Міністерства оборони Німеччини ведуть переговори з американським оборонним стартапом Covenant щодо контракту вартістю понад 1 млрд євро на закупівлю тисяч важких крилатих ракет наземного базування Anthem.

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Пошук альтернатив пов’язаний, зокрема, із затримками в реалізації плану придбати американські ракети BGM-109 Tomahawk і наземні пускові установки Typhon виробництва Raytheon. За інформацією джерел Bloomberg, очікування на їхнє постачання може затягнутися на п’ять років.

У Берліні прагнуть швидше поповнити арсенал далекобійної зброї, здатної уражати цілі на значній відстані. Наразі німецькі збройні сили мають на озброєнні крилаті ракети Taurus повітряного базування з дальністю близько 500 км.

Про що домовляються Берлін та Київ

Окремим напрямом переговорів є співпраця з Україною. За даними джерел Bloomberg, Німеччина обговорює можливість спільного виробництва та закупівлі української крилатої ракети «Барс». Виробника цієї ракети у матеріалі не називають.

Водночас Bloomberg повідомляє, що серед потенційних постачальників далекобійної зброї для Німеччини є й інші європейські компанії. Зокрема, нідерландська Destinus SA пропонує крилаті ракети Ruta, а німецько-британський оборонний стартап Hypersonica розробляє надшвидкісну ракету HS1.

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Такий підхід дасть Берліну змогу диверсифікувати постачання та не залежати від одного виробника чи країни.

Ракети планують виробляти тисячами

За задумом німецької сторони, закупівля великої кількості відносно недорогих ракет має допомогти долати протиповітряну оборону противника завдяки масованому застосуванню засобів ураження.

Covenant уже відкрила завод у Лейпцигу, у федеральній землі Саксонія. Перші ракети Anthem, за планами компанії, мають зійти з виробничої лінії на початку 2027 року. До кінця того року підприємство розраховує виготовити 1000 ракет, а до 2028 року — вийти на виробничу потужність у 5000 одиниць на рік.

Компанія планує спиратися на європейські ланцюги постачання. Водночас вона не розкрила офіційних характеристик Anthem. За інформацією джерел Bloomberg, обізнаних із розробкою, дальність цієї ракети може перевищувати 2000 км.

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Нагадаємо, Данія вирішила придбати свої перші високоточні ракети великої дальності, щоб посилити обороноздатність країни та стримувати російську агресію в Європі. Рішення Копенгагена вже викликало різку реакцію Москви, яка пригрозила «неминучими катастрофічними наслідками».

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