C-130 Hercules / © Associated Press

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Алжир активізував постачання військової техніки до Росії. Ці вантажі доправляють літаками, які пролітають над територією Польщі. Останнім часом кількість таких рейсів помітно зросла.

Про це повідомляє видання Defense24.pl.

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Зазначається, що 6 жовтня військовий літак алжирських повітряних сил Lockheed C-130H-30 Hercules знову пролетів над територією Польщі.

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Видання наголошує, що судно вилетіло з головної військово-транспортна авіабази ПС Алжиру Буфарік, пролетіло над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною, а близько полудня увійшло до польського повітряного простору. Потім літак попрямував на схід, увійшов до простору Білорусі, а звідти — до Росії, де приземлився в московському аеропорту Внуково.

Defense24 зауважує, що не варто вважати поодинокими прольоти алжирських військово-транспортних літаків над Польщею. Ймовірно, йдеться про частину військової логістики між Алжиром і РФ. І ця логістика останнім часом регулярно проходить через європейський повітряний простір.

Протягом останніх тижнів, зокрема, фіксували польоти Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules. Такі літаки можуть перевозити не лише окремі вантажі, а й забезпечувати ширшу військово-технічну співпрацю. Зокрема, транспортувати озброєння та обладнання для російських систем, які використовує Алжир.

Подібна ситуація спостерігається у випадку перевезень з Африки до Білорусі, оскільки Росія також користується цими перевезеннями. Ба більше — Москва розширює свою військову присутність і логістичне запрацювання в Африці, використовуючи, зокрема, алжирський та лівійський напрямки.

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Водночас аналітики порталу зауважують, що з погляду Варшави проблема не в тому, що над її територією пролетів черговий військовий літак із Північної Африки. Значно важливіше інше: через повітряний простір країни НАТО проходить маршрут, який використовують літаки, пов’язані з військовою співпрацею з Росією.

Нагадаємо, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «фюреру» РФ Володимиру Путіну «незмінну підтримку» у «священній війні за справедливість російського народу». У привітанні з нагоди дня народження Путіна Кім Чен Ин також заявив про «теплі і дружні відносини» з господарем Кремля.

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