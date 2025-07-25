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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Амеба, що поїдає мозок: дитина померла після купання в популярному озері

Хлопчик захворів після купання у теплому озері в США. Медики діагностували інфекцію Naegleria fowleri — смертельно небезпечну амебу.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Загиблий хлопчик

Загиблий хлопчик / © Facebook

У Південній Кароліні, США, трагедією завершилось купання 12-річного Джейсена Карра в озері Мюррей — популярному місці відпочинку місцевих жителів.

Про це повідомило видання Dailymail.

Хлопчик відвідав озеро Мюррей поблизу міста Колумбія — популярну зону відпочинку та захворів на первинний амебний менінгоенцефаліт — інфекцію, викликану Naegleria fowleri, відомою як «амеба, що поїдає мозок».

Через кілька днів після купання, 7 липня, Джейсену поставили діагноз — первинний амебний менінгоенцефаліт. Його спричинює Naegleria fowleri — одноклітинний організм, який трапляється у теплій прісній воді. Інфекція потрапляє до організму через ніс, а далі вражає головний мозок, викликаючи важке запалення. За словами лікарів, захворювання розвивається стрімко і у більшості випадків закінчується смертю.

Джейсена госпіталізували до дитячої лікарні Prisma Health, однак врятувати хлопчика не вдалося. Його родина підтвердила смерть у заяві, оприлюдненій адвокатом Тайлером Бейлі. Він зазначив, що близькі вдячні лікарям за підтримку, але мають багато запитань щодо обставин трагедії та хочуть не допустити повторення подібного з іншими дітьми.

Департамент охорони здоров’я Південної Кароліни підтвердив, що ймовірне зараження відбулося саме в озері Мюррей. Відомство також зазначило, що амеба природно присутня у більшості теплих прісноводних водойм, але зараження людей відбувається вкрай рідко.

Статистика Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) свідчить: з 1962 до 2023 року зафіксовано 164 випадки зараження Naegleria fowleri, з яких лише 4 пацієнти вижили. У штаті Південна Кароліна нинішній випадок — перший з 2016 року.

Фахівці наголошують, що Naegleria fowleri вбиває приблизно 97% інфікованих. Перші симптоми — головний біль, нудота, блювання, а потім — порушення свідомості, скута шия, судоми та кома. Ефективних методів лікування поки що не існує.

Попри виняткову рідкість інфекції, науковці та епідеміологи попереджають, що з глобальним потеплінням ризики інфікування зростають, адже теплі води створюють ідеальні умови для розвитку Naegleria fowleri.

Нагадаємо, влітку 2024 року індійський підліток став дев’ятою людиною у світі, якій вдалося вижити після зараження рідкісною інфекцією головного мозку, яку спричиняє амеба.

Нещодавно у штаті Техас 71-річна жінка померла від первинного амебного менінгоенцефаліту (ПАМ) після того, як кілька разів промила ніс некип’яченою водою з водопроводу автофургона. Збудником стала Naegleria fowleri — мікроскопічна амеба, яка проникає в мозок через носову порожнину та «їсть» його тканини.

Випадки зараження амебою фіксувалися і в Європі, зокрема у Словаччині від ПАМ помер 11-річний хлопчик. Ймовірно він заразився у термальному басейні, але результати аналізів води ще невідомі.

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