У хворобливій уяві Дмитра Пєскова американці ведуть війну проти Росії на її власній території.

США начебто вже ведуть війну проти Росії, а американські танки їздять “російською територією”.

Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков у середу, 6 березня.

“Америка воює проти нас. Танки США їздять територією Російської Федерації. Це погано”, — заявив він, відповідаючи в середу на питання учасників просвітницького марафону “Знання. Перші” у рамках всесвітнього фестивалю молоді.

Танки США ездят по территории Российской Федерации.Это плохо.Они ездят до какого-то момента, а потом они горят

Песков о том,что Америка ведет войну с Россией и перспективах танков и самолетов США.Это часть ответа на вопрос от американского участника фестиваля молодежи в Сочи pic.twitter.com/QuRdaUjrZD — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 6, 2024

За словами Пєскова, танки “їздять до якогось моменту, а потім вони горять, тому що ми їх знищуємо, і ми їх знищуватимемо далі”.

“І якщо над нашою територією полетять американські літаки, я не сумніваюся, що наші доблесні військові зроблять так, щоб ці літаки горіли та падали”, — продовжив свою думку Пєсков.

Нагадаємо, Пєсков пожалівся на владу Молдови, яка відкидає будь-який діалог із Росією.

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