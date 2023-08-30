Американці дуже повільно реагують на гарантії безпеки: експерт пояснив, чому США "м'яко" йдуть на загострення

Незалежно від адміністрації, її курсу США завжди дуже м'яко йдуть на будь-які загострення. .

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт-американіст Олександр Краєв.

"Те, що американці дуже повільно реагують на питання щодо гаранті безпеки, це те, чого варто від них було очікувати. Незалежно від адміністрації, незалежно від її курсу ми бачимо, що американці дуже м'яко йдуть на будь-які загострення. Вони не готові до різких і значних загострень у відносинах з Росією і відповідно відносинах з Китаєм, бо вони це абсолютно чітко пов'язують", - зазначив експерт.

За словами експерта, від США не варто очікувати ані підтримки вступу України до НАТО, ані повноцінних гарантій безпеки, про які вони говорили.

"Те, що в нас зараз є хоча б оцей формат так званих гарантій від "Групи семи", те, що цей документ є відкритим і може еволюціонувати, розвиватися і прогресувати кудись далі - це вже дуже непоганий результат. Чи буде це змінюватися, насправді, дуже можливо. Тому що сам формат цього документу говорить про те, що ми можемо укладати нові формати домовленностей, нові формати гарантій в двосторонніх переговорах з кожною конкретною країною", - додав він.

Як каже Краєв, саме така відкритість і можливість "еластичного підходу" до тексту цього документу уже дає свої результати.

"Ми бачимо, що майже 15 країн за останні декілька тижнів вирішили доєднатися до цього документу, навіть не зважаючи на те, що вони не є частиною "Групи семи". Чи будуть в нас кращі гарантії безпеки від американців? Будуть, але не зараз. Що зробити для того, щоб вони були? Продовжувати працювати в тому ж темпі і нашій дипломатії, і нашім Збройним силам", - сказав він.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 250 млн доларів.

Також раніше в Америці повідомили, що у жовтні розпочнуть підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16. Та поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для навчання пілотів.

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