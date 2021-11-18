Американці вдерлися до римського Колізею з пивом і поплатились чималим штрафом

Американці вдерлися до римського Колізею з пивом і поплатились чималим штрафом

Порушників помітив хтось із перехожих і викликав поліцію.

Попили пива за 800 євро - італійська поліція оштрафувала американських туристів, які вдерлися з пінним напоєм до Колізею.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Випити пива на давньо-римській гладіаторській арені їм спало на думку уночі. У цю пору Колізей не працював, тож туристи перелізли через паркан і всілися на другому поверсі. Порушників помітив хтось із перехожих і викликав поліцію. Вже незабаром молодиків вивели з історичної пам'ятки, і виписали штраф на вісім сотень євро.

Зведений понад дві тисячі років тому Колізей - найбільший амфітеатр Римської імперії - щороку відвідували мільйони туристів - і дехто з них також відзначився як порушник. Раніше кількох відвідувачів затримували за залишені на стінах пам'ятки написи.

Новини світу: італійська поліція оштрафувала туристів зі США, які вдерлися з пивом до Колізею

Читайте також:

У Києві масово штрафують машини швидкої допомоги

В Австралії врятували родину мандрівників, яка чотири дні провела в пустелі Сімпсона

У Харкові колишній поліцейський влаштував стрілянину після зауваження про маску і підстрелив студента