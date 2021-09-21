Американці знищили одного з лідерів Аль-Каїди в Сирії

Авіаудар було нанесено неподалік міста Ідліб.
Американські військові нанесли авіаудар на території північного заходу Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених лідерів терористичної організації "Аль-Каїда".
Про це повідомив на брифінгу у понеділок, 20 вересня, прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, внаслідок авіаудару один з ватажків терористичної організації був успішно ліквідований. "Удар було нанесено поруч з Ідлібом по високопоставленому лідеру "Аль-Каїди". За попередніми даними, він досяг своєї мети", - сказав Кірбі.
Речник Петагону додав, що інформації про постраждалих серед мирного населення немає.
Нагадаємо, що "Аль-Каїда" відновлює свої позиції в Афганістані, де після виведення військ США владу захопили бойовики терористичного руху "Талібан". Таку заяву зробили в американській розвідці.