Американці знищили одного з лідерів Аль-Каїди в Сирії

Авіаудар було нанесено неподалік міста Ідліб.

Американські військові нанесли авіаудар на території північного заходу Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених лідерів терористичної організації "Аль-Каїда".

Про це повідомив на брифінгу у понеділок, 20 вересня, прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, внаслідок авіаудару один з ватажків терористичної організації був успішно ліквідований. "Удар було нанесено поруч з Ідлібом по високопоставленому лідеру "Аль-Каїди". За попередніми даними, він досяг своєї мети", - сказав Кірбі.

Речник Петагону додав, що інформації про постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, що "Аль-Каїда" відновлює свої позиції в Афганістані, де після виведення військ США владу захопили бойовики терористичного руху "Талібан". Таку заяву зробили в американській розвідці.

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