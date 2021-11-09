Американець, який ледь не помер від коронавірусу, перепросив за відсутність COVID-вакцини

Американець, який ледь не помер від коронавірусу, перепросив за відсутність COVID-вакцини

Чоловік повернувся до лікарні, щоб перепросити. Він додав, що вже отримав два щеплення від коронавірусу.

В американському штаті Вашингтон чоловік повернувся до лікарні в Сіетлі, в якій 28 днів лікувався від COVID-19, щоб перепросити лікарів за несвоєчасну вакцинацію.

Історію американця оприлюднив The Guardian.

Зазначається, що наприкінці серпня у 54-річного художника-графіка Річарда Соліза після зараження коронавірусом у легенях утворилися тромби.

Близько місяця він залишався підключеним до апарату ШВЛ і кардіомонітора: лікарі з медичного центру Харборвью побоювалися, що один із його тромбів може потрапити в мозок чи серце.

Соліз вижив і в жовтні повернувся до лікарні, щоб подякувати персоналу за порятунок його життя і перепросити.

"Ви знаєте, я глибоко шкодую, що не ухвалив рішення зробити вакцинацію", - сказав чоловік доктору Джеймсу Тауну, пульмонологу та директору відділення інтенсивної терапії.

У відповідь медик запевнив, що "ніхто не звинувачує і не засуджує" Соліза: "Думаю, всі щасливі, що ви готові поділитись цією історією, і що вам стало краще".

Також читайте У США антивакцинаторка перед смертю попросила щепити від коронавірусу чотирьох своїх дітей

Американець розповів, що після появи перших симптомів захворювання вирішив, що "підхопив" грип. Згодом у нього почалися сильні головні болі, а незабаром додалася висока температура і почалася задишка. Чоловіка госпіталізували 23 серпня.

Соліз пояснив, що його бентежило протиріччя в інформації щодо вакцин у соціальних мережах, зокрема міфи про мікрочіпи та "підозрілі наміри уряду".

Нині американець переконаний у тому, що вірус існує, а "відсутність вакцинації робить вас вразливими настільки, що (вірус. - Ред.) дійсно може забрати життя людини".

"Я знаю це зі свого досвіду, оскільки я не був вакцинований, я не діяв, я не був певен і мало не втратив своє життя, - продовжив чоловік. - Це було незнання, все здавалося заплутаним і суперечливим, а коли людина не повністю переконана в чомусь і не має належної інформації, щоб визначитися, можливо, вона зробить те саме, що й я: не зробить нічого".

Зараз Соліз повністю вакцинований. Після хвороби в нього залишилися рубці у легенях, через які він має задишку навіть після невеликого фізичного навантаження. У чоловіка також з'явилися проблеми зі сном, він бореться із затуманеними спогадами та думками.

За словами лікарів, покращення в легенях можуть з'явитися у нього через шість місяців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: виявили 13 тисяч нових випадків COVID за добу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання