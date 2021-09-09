Американець за ніч забув дружину, доньку і більшу частину життя: чому це сталося

Чоловік прокинувся поруч з дружиною, але не міг пригадати її.

36-річний Деніел Портер із американського штату Техас за ніч забув більшу частину життя. Американець прокинувся поруч зі своєю дружиною, але зрозумів, що поняття не має, де він перебуває і хто поряд з ним.

Про це пише Metro.

Інцидент трапився у липні 2020 року, коли Деніел раптово забув, що з ним відбувалося роками. Він не міг згадати, ані дружину Рут, ані 10-річну доньку. Хоча зараз він працює над відновленням своїх спогадів, у Деніела все ще їх немає в період від 2000 до 2020 років, включаючи день його весілля і народження доньки Ліббі.

Крім того, він не тільки втратив спогади про своїх близьких і великі моменти життя, такі як зустріч з Рут в 2006 році, але і втратив всю пам'ять про свою освіту і був змушений припинити роботу фахівцем зі слуху.

Чоловік був переконаний, що йому 16 років і він має збиратися до школи. Рут же була змушена переконати його, що вона насправді була його дружиною і що він не був викрадений.

"Він прокинувся одного ранку і просто поняття не мав, хто я і де він. Він був дуже розгублений. На щастя, ми були на фермі його батьків і вони могли підтвердити, що я його дружина, і він вірив їм, але поняття не мав, що у нього є дочка, і він боявся наших собак", - пригадує дружина Рут.

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Після цього пара звернулася до медиків, які встановили, що Даніель переніс перехідну глобальну амнезію, яка є раптовим, тимчасовим перериванням короткочасної пам'яті. Подружжя запевнили, що пам'ять відновиться протягом 24 годин, хоча цього не сталося.

"Він не пам'ятає, як зустрічався зі мною, одружився, купив наш перший будинок, народилася наша донька... Він сховав подарунки на день народження Ліббі за тиждень до того, як у нього була амнезія, тому, коли настало свято ми не змогли їх знайти, тому що він не міг згадати, куди їх поклав", - розповідає дружина.

Також Рут каже, що після інциденту змінилися його уподобання в їжі, він став більш доброзичливим і товариським, але зберіг почуття гумору.

Американка пригадує, що за кілька місяців до того, як стався фатальний день, у Деніела почалися напади, спричинені стресом, через зміни в житті. Спочатку він втратив роботу, потім пошкодив спину також пара була змушені продати будинок і велику частину майна.

Вони також переїхали до Міссурі на роботу, але їм не заплатили, тому родина опинилася в скрутному становищі без друзів і сім'ї поруч. Вважається, що весь цей кумулятивний стрес викликав втрату пам'яті Деніела.

Наразі чоловік збирається пройти терапію для відновлення спогадів.

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