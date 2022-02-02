Американка перемогла двох гігантських кролів у змаганні із поїдання салату

Американка перемогла двох гігантських кролів у змаганні із поїдання салату

Дівчина примудрилася з'їсти півтора кілограма салату за 10 хвилин.

Наввипередки з кролями - американка перемогла одразу двох вуханів на конкурсі з поїдання салату.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Влаштував змагання каліфорнійський магазин, який продає здорову їжу. Спершу 27-річній дівчині запропонували позмагатися з гігантським кролем на прізвисько Хані Банні, хто швидше впорається з порцією зелені.

Американка настільки вправно жувала салат, що організатори згодом дозволили власнику її конкурента привести на допомогу ще одного кроля. Втім, навіть разом гризуни не змогли перемогти людину.

Дівчина примудрилася з'їсти півтора кілограма салату за 10 хвилин і виграла змагання.

Американка їла салат наввипередки з кролями | Новини світу

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