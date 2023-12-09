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Американська армія отримала перші високоточні ракети PrSM, які мають замінити ATACMS

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Американська армія отримала перші високоточні ракети PrSM, які мають замінити ATACMS

Ракета PrSM / Фото: армія США (https://www.army.mil/)

В американські сухопутні війська надійшла перша партія високоточних оперативно-тактичних ракет PrSM (Precision Strike Missile).

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability до США відбувається після успішних випробувань у листопаді на ракетному полігоні Вайт Сендс у штаті Нью-Мексико. У перспективі ці ракети мають замінити ATACMS з дальністю 300 км, які перебувають на озброєнні армії США зараз.

Про це повідомила армія США в п'ятницю, 8 грудня.

PrSM – це армійська зброя нового покоління для ведення високоточного вогню на великих відстанях. Вона запускається з високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і реактивних систем залпового вогню M270A2 і здатна нейтралізувати цілі на відстані понад 400 кілометрів.

"Високоточна ударна ракета надасть командуванню Об'єднаних сил цілодобову, всепогодну спроможність, яка протидіятиме здатності противника проводити бойові маневри і операції з протиповітряної оборони", – сказав Дуг Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики і технологій.

"Швидка розробка і передача цих засобів є яскравим прикладом активного використання армією нових повноважень Конгресу щодо закупівель, які дозволяють нам набагато швидше передавати солдатам покращене обладнання", – додав він.

Нагадаємо, раніше американські ракети великої дальності ATACMS розширили український каталог цілей, бо тепер Сили оборони з більшою точністю зможуть вражати аеродроми, засоби ППО та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
167
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