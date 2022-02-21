Американська місія зайняла несолідарну позицію - Пєсков про попередження США щодо терактів в Росії

У Кремлі заявляють, що повідомлення посольства США не відповідає дійсності.
У Кремлі заявили, що США займають несолідарну позицію із Росією через інформацію про попередження американців щодо загрози терактів в РФ.
Про це заявив речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
У Кремлі заявляють, що жодних підтверджень інформації щодо терактів у Росії не знайшли. "Жодних підтверджень цьому ми не знайшли, американська місія займає несолідарну позицію", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, на сайті американського посольства в Російській Федерації 20 лютого з'явилося повідомлення про загрози терактів в Росії. У ньому йшлося про те, що, за інформацією джерел ЗМІ, існує загроза нападів на торгові центри, залізничні станції та метро, інші місця громадського скупчення у великих міських районах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.
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