Американська розвідка оприлюднила першу за півстоліття доповідь про природу НЛО: подробиці

Можливі пояснення, що таке НЛО, у Вашингтоні пропонують ділити на п'ять категорій

Розвідка США поки не може точно пояснити природу походження невпізнаних літальних об'єктів, які раніше бачили американські військові.

Це випливає з незасекреченої версії доповіді, підготовленої апаратом директора Національної розвідки США, — пише ТАРС.

Документ заснований на зібраних владою США даних про інциденти, що мали місце в період з листопада 2004 року по березень 2021 року.

Більшість невпізнаних повітряних явищ, ймовірно, дійсно є фізичні об'єкти, з огляду на той факт, що більшість з них були зафіксовані декількома датчиками, — йдеться в доповіді.

Існує кілька типів невпізнаних повітряних явищ. Їх пропонують ділити на п'ять категорій: повітряні перешкоди, природні атмосферні явища, секретні американські розробки, "системи іноземних супротивників" і "інші" потенційні варіанти.

Всього владі США в період з 2004 по 2021 рр. вдалося зафіксувати 144 невпізнаних повітряних явищ, 80 з них — за допомогою відразу декількох датчиків або приладів. При цьому розвідка може говорити про природу тільки одного з них — помічений об'єкт виявився великим повітряною кулею. "[Природа] інших залишається невідомою", — йдеться в доповіді.



Як наголошується в доповіді для досягнення більшого розуміння природи невпізнаних повітряних явищ владі США необхідний більш ретельний аналіз, який може зажадати, зокрема, значних ресурсів і додаткових інвестицій.

У доповіді підкреслюється, що повітряні явища, природу яких не вдається встановити, "явно створюють проблему для безпеки польотів і можу представляти виклик для національної безпеки США".

" Деякі непізнані повітряні явища можуть бути технологіями, розгорнутими Китаєм, Росією, іншими країнами або неурядовою організацією", — стверджується в документі.

Раніше колишній президент США Барак Обама підтвердив наявність у американської влади знімків повітряних явищ, природа яких, за його словами, досі залишається неясною. В кінці 2017 року стало відомо, що в Пентагоні раніше діяла засекречена програма збору і аналізу даних про "аномальних аерокосмічних загроз". У 2007-2012 роках на неї було виділено 22 млн доларів. На початковому етапі за програму відповідало розвідувальне управління Міністерства оборони США.

Після того як інформація про існування програми потрапила в друк, військове відомство США оприлюднило низку відеозаписів, які закарбували контакти американських військових льотчиків з передбачуваними НЛО. Своєю чергою в апараті Конгресу США заявляли, що ніяких сенсаційних даних реалізація програми не принесла.

Нагадаємо, канадський астронавт Кріс Хедфілд розповів, чи вірить в існування НЛО. Астронавт зізнався, що під час польотів бачив на небі "багато незрозумілих речей", однак закликав не робити поспішних висновків.

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