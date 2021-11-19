Американська ядерна зброя може з’явитися на сході Європи - генсек НАТО

У разі відмови Німеччини від подальшого розміщення на своїй території ядерних боєголовок вони можуть опинитися в інших європейських країнах, зокрема на східних кордонах НАТО.

НАТО може розмістити ядерну зброю на схід від Німеччини, якщо Берлін відмовиться від американських ядерних боєголовок.

Як повідомляє ТАСС, про це в п’ятницю, 19 листопада, заявив на конференції NATO Talks генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Столтенберг висловив сподівання, що Німеччина залишиться учасницею ядерного обміну – стратегії спільного використання ядерної зброї членами НАТО, яка є важливим елементом процесу ядерного стримування.

"Німеччина, звичайно, може вирішувати, чи розмішати ядерну зброю у своїй країні. Альтернатива цьому – розміщувати ядерну зброю в інших країнах Європи, зокрема на схід від Німеччини", – сказав він.

Столтенберг також заявив, що НАТО "виступає на підтримку миру без ядерної зброї, але не може допустити, щоб ядерної зброї не було у держав НАТО, при цьому вона залишалася б в інших країнах".

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Система спільного використання ядерної зброї НАТО, про яку говорив генсек НАТО, створює юридичну базу для розміщення американської ядерної зброї у неядерних державах Європи – членах Альянсу. За даними DW, на базі ВПС США Бюхель у федеральній землі Рейналанд-Пфальц розміщено близько 20 американських ядерних боєголовок, які у разі потреби німецька армія може використовувати у рамках спільних дій НАТО.

У рамках ядерного обміну НАТО Німеччина зобов'язується надавати літаки, які можуть нести ці боєголовки. Натомість вона отримує право голосу під час планування операцій НАТО з ядерною зброєю.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки планують виробництво не менш, ніж 480 нових ядерних авіабомб B61-12 для оснащення своїх стратегічних стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і B-21 Raider, а також американських та інших винищувачів-бомбардувальників НАТО в Європі.

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