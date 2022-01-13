Американські дипломати в Женеві та Парижі постраждали від "гаванського синдрому": причина цієї недуги досі невідома

Американські дипломати в Женеві та Парижі постраждали від "гаванського синдрому": причина цієї недуги досі невідома

У Держдепі США не коментують цих випадків через вимоги приватності щодо медичних питань.

Влітку 2021 року у швейцарській Женеві та у столиці Франції Парижі представники дипломатичного корпусу США відчували симптоми так званого “гаванського синдрому” – загадкового неврологічного захворювання, яке вперше було зафіксоване серед американських дипломатів у столиці Куби.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, від 2016 року від недуги постраждали вже близько 200 американських дипломатів на Кубі, від столиці якої вона отримала назву, у Китаї та в країнах Європи та Південної Америки. Її симптоми проявляються через біль голови, запаморочення, когнітивні труднощі, шум у вухах, проблеми із зором, слухом та рівновагою.

У Женеві “гаванський синдром” виявили принаймні у трьох чиновників, одного з яких евакуювали в США на лікування. У Парижі на такі симптоми поскаржився один дипломат.

У Держдепі відмовилися коментувати цю інформацію, пославшись на вимоги приватності щодо медичних питань.

Точна причина “гаванського синдрому” не встановлена. Високопосадовці в адміністраціях президентів Байдена та Трампа висловлювали припущення, що за атаками, які викликають недугу, стоять російські спецслужби.

Нагадаємо, раніше Центральне розвідувальне управління США терміново евакуювало співробітника розвідки, який служив в Сербії, через неврологічні напади, схожі на симптоми "гаванського синдрому".

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