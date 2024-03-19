Американські конгресмени закликають голосувати за допомогу Україні вже цього тижня

Тим часом Палата вважає своїм пріоритетом затвердження бюджетного законодавства.
Американські законодавці закликають республіканця, спікера Палати представників США Майка Джонсона винести питання допомоги Україні на голосування цього тижня. Інакше це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.
Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на членів Палати.
Зазначається, що Палата представників американського Конгресу 19 березня повернулася до роботи. Втім, законодавці мають лише кілька днів для ухвалення допомоги.
"Час іде і треба, щоб законопроєкт з національної безпеки, який підтримують обидві партії, перетнув фінішну пряму до 22 березня, коли ми поїдемо з міста", - заявив лідер меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликає до розгляду цього законопроєкту у найближчі дні. Своєю чергою, спікер Джонсон заявив, що пріоритетом для Палати є затвердження бюджетного законодавства.
"Ми просуваємось за звичним процесом асигнувань - маємо завершити до п'ятниці - після цього, як сказав спікер, він готовій винести законопроєкт про додаткове фінансування на голосування", - наголошує голова комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол.
Нагадаємо, видання The Hill з посиланням на сенаторів-республіканців повідомляло, що спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі змінами. За його словами, проєкт для підтримки України відрізнятиметься від того, який ухвалив Сенат.
До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американський спікер Палати представників США Майк Джонсон відповідальний за зрив допомоги Україні. Політик наголосив, що допомога Україні – не внутрішнє питання США.