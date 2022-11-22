Американські сенатори просять Байдена передати Україні дрони Gray Eagle, які "можуть змінити хід війни"

Кілька сенаторів США звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена із проханням надати Україні безпілотниики MQ-1C Gray Eagle.

Сенатори звернулися до міністра оборони США Ллойда Остіна і заявили, що БПЛА могли б "спрямувати стратегічний курс війни на користь України" та протидіяти використанню Росією іранських безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори США наголосили, що технологія може допомогти українцям "набирати обертів на полі бою".

"Довгострокова перевага надання Україні MQ-1C Gray Eagle є значною та має потенціал для того, щоб змінити стратегічний хід війни на користь України", — написали сенатори.

Вони наголосили, що БПЛА зможуть доповнить системи озброєнь, які використовують українці, і підвищить летальність зброї ЗСУ. Навчання українців на MQ-1C Gray Eagle займе всього 27 днів, пишуть сенатори.

"Якби Україна мала доступ до власних безпілотників , вона могла б знайти та атакувати російські військові кораблі в Чорному морі, прорвавши примусову блокаду та послабивши подвійний тиск на українську економіку та світові ціни на продовольство", — заявили американські сенатори.

Слід зазначити, що цього місяця Пентагон відхилив запит України на БПЛА, мовляв, технологію безпілотника можуть викрасти на фронті.

У Пентагоні відмовилися коментувати це звернення сенаторів, але офіційні особи США заявили, що небажання надати безпілотники спричинене технічними проблемами, а не страхом ескалації. Речник компанії-розробника General Atomics заявив, що компанія віддана підтримці України, але лист коментувати теж відмовився.

Що відомо про безпілотник MQ-1C Gray Eagle

Розвідувально-ударний БПЛА може перебувати в повітрі близько 24 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 км/год. Безпілотник може летіти на 400 кілометрів з метою розвідки.

Однак БПЛА може виконувати функції й ударного безпілотника. Зокрема, він може нести чотири ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря - земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.

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