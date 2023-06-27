Американські сенатори закликали передати Україні батарею "Залізного купола"

Сенатори Сполучених Штатів Америки Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет у справах збройних сил сприяти передаванню додаткових засобів протиповітряної оборони Україні. Зокрема, йдеться про системи "Залізний купол".

Це наголошують в листі до сенатського комітету з питань збройних сил США.

"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - зазначено у листі.

Вони нагадали, що командувач космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенант Деніел Карблер заявив у Сенаті, що у них зараз є дві батареї Iron Dome (Залізний купол). Одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга - завершує впровадження нового обладнання.

"Поки ми пишемо, Росія продовжує невибіркове бомбардування суверенної території України, включно з цивільними районами. Кожна батарея Iron Dome може захистити територію площею приблизно 150 квадратних кілометрів. Ми можемо врятувати більше українських життів сьогодні, якщо передамо їм батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передавання Сполученим Штатам ці батареї", - зауважують американські сенатори.

Система ізраїльської компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon є ефективним засобом знищення ракет малої дальності. Однак вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, а також не відповідає потребам американської армії. Втім, такий комплекс дуже необхідний Україні.

Сенатори Голлен і Ліндсі Грем наголошують, що мають на меті просити Єрусалим передати власні системи Iron Dome. Адже вони мають вирішальне значення для їхньої безпеки. Натомість політики просять дати дозвіл Вашингтону "передати наші власні батареї, щоб допомогти народу України".

"Якщо неможливо передати ці активи, ми просимо вас знайти інші способи допомоги, зокроема переміщення їх до іншого союзника Сполучених Штатів під контролем і наглядом наших власних сил. Таким чином звільнивши інші засоби протиповітряної оборони Сполучених Штатів, щоб передати їх для посилення потреб протиповітряної оборони України та зберегти більшу кількість життів українців", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, вже сьогодні, 27 червня, США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійдуть бронетехніка, а також боєприпаси для РСЗВ "HIMARS", ЗРК "Patriot".

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