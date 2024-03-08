Американські винищувачі F-35 сертифікували для несення ядерної зброї

Американський ударний винищувач F-35A був офіційно сертифікований для переміщення термоядерної гравітаційної бомби B61-12.

Про це повідомив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере, інформує Breaking Defense.

Він зазначив, що хоча союзникам по НАТО США обіцяли завершити цей процес до січня 2024 року, сертифікацію було отримано 12 жовтня.

Тепер деякі з літаків даного типу зможуть нести ядерні бомби B61-12. Таким чином винищувачі F-35 стали літаками "подвійного призначення", які можуть нести як звичайні, так і ядерні бомби.

"F-35A - це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 є кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль усього атомного підприємства, до якого входять 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін", - сказав Гомере.

Він заявив, що тепер США та НАТО отримали важливий потенціал, який підтримує зобов'язання Вашингтона щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалося.

Видання зазначає, що наразі близько 100 старих варіантів бомб B61 перебувають у союзників по НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Перші з цих чотирьох країн планують стати експлуатантами F-35, а необхідність мати літак, здатний нести ядерну зброю, є ключовою причиною приєднання Німеччини до цієї програми.

Літаки подвійного призначення будуть ще однією частиною програми стримування поряд із традиційною ядерною тріадою, яка складається з бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет. Нові можливості ядерної зброї для об'єднаного ударного винищувача з'являються в критичний момент, оскільки на тлі війни в Україні, російське керівництво часто використовує залякування ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НАТО дали різку відповідь на чергові погрози Путіна застосувати ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що у США відреагували на безвідповідальну риторику російського диктатора.

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