Американські військові батальйони залишаться в Литві на необмежений час - міністр оборони

Американські військові батальйони залишаться в Литві на необмежений час, а не як планувалося до кінця 2025 року.

Про це заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, який перебуває з візитом до США, передає агентство BNS.

"Під час візиту до Вашингтона я отримав від Ради національної безпеки США та Пентагону тверде та чітке підтвердження того, що присутність США в Литві безстрокова і розміщення сил у регіоні залишиться незмінним", - сказав міністр.

Він додав, що американці високо цінують умови військової присутності та тренувань у Литві, які дозволяють їм забезпечити належну готовність сил до будь-якого сценарію.

“Під час зустрічей я ясно дав зрозуміти, що присутність США в Литві необхідна, і разом із НАТО, німецькою бригадою та національними силами це саме та необхідна бойова міць, яка може надійно стримувати Росію”, - наголосив Касчюнас.

Нагадаємо, що Литва передала Україні командно-штабні машини М577.

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