Американські військові готові розглянути всі варіанти для Гази - міністр оборони США - Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон готовий розглянути всі варіанти для Гази, через день після того, як президент Дональд Трамп заявив, що він хотів би, щоб США взяли під свій контроль і реконструювали Сектор Гази.

Про це пише Reuters.

"Щодо питання Гази, визначення божевілля полягає в спробі зробити те саме знову і знову і знову", — сказав Гегсет перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Пентагоні.

"Президент готовий мислити нестандартно, шукати нові та унікальні, динамічні способи розв'язання проблем, які здавалися нерозв’язними... Ми готові розглянути всі варіанти", – додав Гегсет.

Раніше Білий дім заявив, що Трамп не зобов'язувався розмістити американські війська в Секторі Гази в рамках своєї пропозиції щодо захоплення США палестинського анклаву.

"Ідея Трампа викликала міжнародний осуд і деяку незгоду з боку республіканців у Конгресі, які в основному підтримали такі ініціативи Трампа, як призупинення іноземної допомоги та звільнення тисяч федеральних працівників. Залишається незрозумілим, чи піде Трамп на свою пропозицію, чи він зайняв крайню позицію як стратегію переговорів, як він робив з інших питань", - пише видання.

Гегсет сказав, що Пентагон прагнутиме постачати Ізраїлю зброю, яка "раніше не постачалася, яка є корисною для знищення радикальних ворогів". Водночас Трамп дав вказівку американським військовим скасувати заборону на постачання 2000-фунтових бомб до Ізраїлю, накладену колишнім президентом-демократом Джо Байденом.

Як повідомлялося раніше, уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року. Того самого дня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.

Читайте також: