Американські військові під час тестувань знищили міжконтинентальну балістичну ракету

Space Launch Delta 30 безпечно зупинив міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III над Тихим океаном о 12:06 ранку за тихоокеанським часом 1 листопада під час тестового запуску з бази космічних сил Ванденберг.

Про це пише пресслужба військової бази.

Також військові заявили, що під час випробувань сталася певна аномалія, несподівана подія під час тесту. Оскільки аномалії можуть виникати внаслідок багатьох факторів, пов’язаних із самою робочою платформою або тестовим обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз. Формується група аналізу запуску, щоб дослідити причину аномалії під час навчань.

А загалом програма тестового запуску допомагає команді оцінити і зібрати дані для підтримки ефективності системи. Команда отримує уроки з кожного тестового запуску. Збір даних під час запуску дозволяє виявляти та виправляти будь-які проблеми з системою озброєння, щоб забезпечити постійну надійність і точність системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий аналітик, полковник Петро Черник розповів, які ракети можуть змінити хід війни Росії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна почала роботу над далекобійною зброєю, якою завдали удару по території РФ.

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