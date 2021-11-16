Американські військові вважають, що Росія під час випробування зброї збила радянський супутник: уламки загрожують МКС

Американські військові вважають, що Росія під час випробування зброї збила радянський супутник: уламки загрожують МКС

Радянський супутник призначався для радіотехнічної розвідки і не працював багато років.

Росія під час випробування протисупутникової зброї збила радянський супутник "Космос-1408".

Про це повідомляє космічне командування США, пише Spaceflightnow.

Це призвело до утворення уламків на низькій навколоземній орбіті. За попередньою інформацією, утворилося близько 1,5 тис. уламків, за якими можна вести моніторинг. Американські військові вважають, що в результаті випробування на орбіті також з'являться сотні тисяч дрібніших уламків, відстежити які неможливо.

"Космос-1408" було запущено у 1982 році. Він призначався для радіотехнічної розвідки та не працював уже багато років.

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Орбіта супутника була близька, крім іншого, до Міжнародної космічної станції, траєкторії не менше 14 уламків загрожують їй та міжнародному екіпажу із семи осіб на її борту.

Глава космічного командування генерал Джеймс Дікінсон заявив, що подібне випробування, на думку США, вказує на те, що Росії байдуже безпека, стабільність та довгострокове раціональне використання космосу всіма країнами. Він пояснив, що, згідно з оцінками космічного командування США, через ці уламки космічним апаратам доведеться частіше маневрувати, щоб уникати зіткнень.

"Випробування Росією ракети супутникового перехоплення з прямим виведенням на орбіту ясно показує, що ця країна продовжує працювати над системами боротьби проти супутників. Такі системи підривають стратегічну стабільність і є загрозою для всіх країн", — резюмує Дікінсон.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс раніше заявив, що Росія безвідповідально зазнала ракети супутникового перехоплення з прямим виведенням на орбіту.

У Москві заяву Держдепартаменту США поки що не прокоментували.

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