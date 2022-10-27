Американські ВМС успішно випробували гіперзвукову ракету: перші подробиці

Військово-морські сили та армія Сполучених Штатів здійснили успішний запуск гіперзвукової ракети з приморського стартового майданчика у Вірджинії.

Американські Військово-морські сили та армія провели успішний тестовий запуск гіперзвукової ракети.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

Запуск здійснили з приморського стартового майданчика у штаті Вірджинія 26 жовтня. Під час запуску військові провели низку експериментів, оцінили навігацію ракети та перевірили передові матеріали, які можуть витримувати вкрай високу температуру.

Вказано, що ракета летіла зі швидкістю, що в пʼять разів перевищує швидкість звуку.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони РФ повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яка вразила ціль на відстані близько 1000 кілометрів.

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