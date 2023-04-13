Американські ЗМІ назвали імʼя чоловіка, який злив секретні дані Пентагону (фото)

Чоловіка, який підозрюється у зливі секретних даних, найближчим часом арештують.
Адміністратором ігрової онлайн-групи в Discord, у якій розпочався витік секретних даних Пентагону, виявився 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.
Про це інформує видання The New York Times.
У повідомленні вказується, що чоловіка звуть Джек Тейшейра. Він був адміністратором невеликої групи Thug Shaker Central, у якій близько 20-30 людей обʼєднались через спільну любов до зброї, відеоігор та расистських мемів.
Американські чиновники підтвердили, що слідчі мають намір поговорити з Тейшейрою про витік секретних документів. Один з чиновників заявив, шо у чоловіка може бути інформація щодо розслідування цієї справи.
Зазначимо, що федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, через яку стався витік секретних документів Пентагону, але поки не називали точне імʼя підозрюваного.
Журналісти видання поговорили з кількома членами інтернет-групи Thug Shaker Central на платформі Discord. Один з них заявив, що знає людину, яка здійснила витік документів, щонайменше три роки. Він заявив, що зустрічався з ним особисто, а у спілкуванні з журналістами називав його О.Г.
Друзі описують його як свого лідера, який був старший за інших учасників групи. Один з друзів заявив, що О.Г. Мав доступ до секретних документів.
Пізніше видання Reuters повідомило, що у США сьогодні заарештують військовослужбовця, підозрюваного у витоку документів Пентагону.
"Сьогодні в Массачусетсі буде заарештовано військовослужбовця Національної гвардії США, підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону", - повідомляє видання.
Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що витік секретних документів США не позначиться на контрнаступі Збройних сил України.
Також ми інформували, що американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що у Сполучених Штатах серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір — аж доки не знайдуть джерело витоку.
В свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інформація про нібито "витік" даних із секретних документів є типовою грою російських спецслужб.
Американські ЗМІ повідомляли, що витік американських секретних документів показав наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки.
Тим часом стало відомом, що у злитих у соцмережі секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем.
Разом з тим Міністерство оборони Великої Британії також попереджає, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності".
Читайте також:
- Скільки триватиме війна в Україні: The Washington Post опублікувала інформацію із секретних документів
- В Пентагоні заговорили про витік секретних документів і їхній вплив на контрнаступ України: подробиці скандальних подій
- Витік секретних документів Пентагону: втрати у війні в 10 разів перевищують офіційні цифри - Reuters