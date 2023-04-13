Американські ЗМІ назвали імʼя чоловіка, який злив секретні дані Пентагону (фото)

Адміністратором ігрової онлайн-групи в Discord, у якій розпочався витік секретних даних Пентагону, виявився 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

Про це інформує видання The New York Times.

У повідомленні вказується, що чоловіка звуть Джек Тейшейра. Він був адміністратором невеликої групи Thug Shaker Central, у якій близько 20-30 людей обʼєднались через спільну любов до зброї, відеоігор та расистських мемів.

Американські чиновники підтвердили, що слідчі мають намір поговорити з Тейшейрою про витік секретних документів. Один з чиновників заявив, шо у чоловіка може бути інформація щодо розслідування цієї справи.

Джек Тейшера / Фото: nytimes.com

Зазначимо, що федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, через яку стався витік секретних документів Пентагону, але поки не називали точне імʼя підозрюваного.

Журналісти видання поговорили з кількома членами інтернет-групи Thug Shaker Central на платформі Discord. Один з них заявив, що знає людину, яка здійснила витік документів, щонайменше три роки. Він заявив, що зустрічався з ним особисто, а у спілкуванні з журналістами називав його О.Г.

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Друзі описують його як свого лідера, який був старший за інших учасників групи. Один з друзів заявив, що О.Г. Мав доступ до секретних документів.

Пізніше видання Reuters повідомило, що у США сьогодні заарештують військовослужбовця, підозрюваного у витоку документів Пентагону.

"Сьогодні в Массачусетсі буде заарештовано військовослужбовця Національної гвардії США, підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону", - повідомляє видання.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що витік секретних документів США не позначиться на контрнаступі Збройних сил України.

Також ми інформували, що американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що у Сполучених Штатах серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір — аж доки не знайдуть джерело витоку.

В свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інформація про нібито "витік" даних із секретних документів є типовою грою російських спецслужб.

Американські ЗМІ повідомляли, що витік американських секретних документів показав наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки.

Тим часом стало відомом, що у злитих у соцмережі секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем.

Разом з тим Міністерство оборони Великої Британії також попереджає, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності".

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