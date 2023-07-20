Американським пілотам у Сирії увірвався терпець: винищувачі F-16 взяли під приціл російський літак

Після серії провокацій з боку російських військових пілотів льотчики ВПС США нагадали, що у них є зброя.

Літак військово-космічних сил Російської Федерації в небі над Сирією зазнав впливу систем наведення винищувачів F-16 міжнародної коаліції на чолі зі США.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на російський центр із примирення ворогуючих сторін.

За словами контр-адмірала Олега Гурінова, який очолює згаданий центр, російський літак здійснював плановий політ вздовж південного кордону Сирії, коли його взяли під приціл.

Як зауважив військовий оглядач Сергій Ауслендер, коментуючи цей інцидент, оскільки російські пілоти абсолютно “оборзіли” і відкрито провокують американців, ті, для початку, просто огризнулися, нагадавши, що їхні літаки також несуть зброю.

“Потім можуть увімкнутися інші протоколи — можна згадати історію 2015 року, коли турки засадили під хвіст російському Су-24 ракету. Або бій під Хамашем, коли американці обробили за кілька годин БТГР ПВК “Вагнер”, - прозоро натякнув експерт на перспективи протистояння у Сирії американських та російських льотчиків.

За його словами, можливості американських ВПС достатні, щоб стерти у порох російське угруповання за декілька годин.

Нагадаємо, 5 липня російські винищувачі у Сирії здійснювали небезпечні маневри біля американських безпілотників MQ-9, які виконували місію проти цілей “Ісламської держави”.

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