Американський аналог Медведєва: як Мережа відреагувала на мем Маска про Зеленського

Користувачі розкритикували Маска за скандальний допис і надіслали йому купу побажань та рекомендацій.

Мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск вчергове оприлюднив цинічне висловлювання щодо України. Тепер у вигляді мему із Зеленським, який "просить допомоги у мільярд доларів". Натомість реакція Мережі на допис бізнесмена не забарилася.

Користувачі розкритикували Маска за скандальний допис.

Так, лікар-блогер Тарас Жиравецький порадив бізнесмену змінити препарати.

Користувачі розкритикували Маска за скандальний допис Фото: Жиравецький

"Не може витримати 5 хвилин, щоб не твітнути якусь нісенітницю про Україну, нехай йому замінять канабіс, бо цей явно має побічки. Маск прокинься", — написав блогер.

Український журналіст, телеведучий, ексголова Незалежної медіа-профспілки України Роман Скрипін дав свою оцінку поведінці Маска.

"Ілоне Маску, вбогенький, ти х**. І це мій пальчик тобі. На", — написав Скрипін.

Під постом Скрипника не забарилися побажання й інших користувачів.

Фото: Rostyslav Kuzyakiv

Фото: Eugene Hannibalovich

Медіа експерт Денис Гороховський вважає, що "Маск дедалі швидше перетворюється на американський аналог Медведєва".

А український письменник Сергій Сергійович Сайгон передав вітання мамі американського бізнесмена, звернувши увагу на те, що її дорослий син-мільярдер, як підліток "малює мемасики", а не займається важливими справами.

Фото: скрін Сергій Сергійович Сайгон

"Представляєте, "геній сучасності", бізнесмен з ахуєвардом долларів, акциями, павербанками на кольосах, ракєтами, спутніковими інтернетами і твіттерами в кармані. Сєрйозний дядько... Сидить і як подросток рисує мемасіки, шоб запостить в собствєнній соц.сєті і посміяться над народом, який другий год стікає кровʼю, сйобується за границю, сипеться руїнами і хуяриться в посадках з армією, яку ще недавно називали другою в світі. Ще раз, зафіксіруйте - Ілон Маск рисує мемасік в твітер про Зеленського, шоб посміятись над Україною. П***єц якийсь. Вобщєм, передаю прівєт його мамкі і на цьому заканчую", — написав письменник, ветеран російсько-української війни Сергій Сергійович Сайгон.

Фото: Скрін Володимир Бєлєнький

Експерт в галузі авіації, блогер Володимир Бєлєнький зауважив, що Маск просто відпрацьовує російські гроші.

Додамо також, що і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, прокоментував мем Ілона Маска про українського президента.

"Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні — це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування", — написав Подоляк.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск в соцмережі X виклав обурливий мем про президента України Зеленського. Бізнесмен виклав у своєму акаунті старий мем із українським президентом, додавши на зображення цинічний підпис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів".

ТСН.ua вже зібрав найвідоміші антиукраїнські “зашквари” Ілона Маска.

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