Американський астронавт відмовився від нагороди, яку йому вручив президент РФ

Медаль “За заслуги в освоєнні космосу” він отримав ще в 2011 році.

Астронавт NASA Скотт Келлі, який здійснив чотири космічні польоти, зокрема на російських кораблях "Союз", заявив, що відмовляється від російської державної нагороди "За заслуги в освоєнні космосу". Так він висловив свій протест проти війни, яку веде Кремль в Україні.

Про це американський астронавт повідомив у мікроблозі у Twitter.

Також читайте Львівські хакери атакували "Роскосмос": уночі сайт відомства перестав працювати

Скотт Келлі у 2015-2016 роках став першим американцем, який провів на орбіті майже рік поспіль (340 діб) на борту Міжнародної космічної станції. Російську державну нагороду йому вручив ще у 2011 році тодішній президент РФ Дмитро Медведєв, який був маріонеткою прем’єр-міністра Путіна.

“Пане Медведєву, я повертаю Вам російську медаль “За заслуги в освоєнні космосу”, яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні”, – написав Келлі.

Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 9, 2022

Він також повідомив у дописі, що надішле медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні.

Цей американський астронавт загалом активно коментує у Twitter війну в Україні, зокрема робить публікації російською мовою. Він засуджує російське вторгнення та підтримує Україну. Нещодавно Келлі вступив у полеміку з очільником "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, спрогнозувавши фіаско російської космічної програми без підтримки західних країн.

Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в России. https://t.co/lZt3kd1LKa — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 6, 2022

Нагадаємо, раніше американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Читайте також: