Американський атомний авіаносець зіткнувся з вантажним судном під прапором Панами

Інцидент не призвів до постраждалих.

Американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" зіткнувся з панамським вантажним судном "Бешикташ-М" у середу ввечері в Середземному морі поблизу Єгипту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських військових.

Інцидент не призвів до постраждалих і не спричинив пошкодження жодного з суден.

Військово-морські сили США повідомляють, що авіаносець "Гаррі Трумен" тоннажністю 97 тисяч тонн зіткнувся з комерційним судном "Бешикташ-М" тоннажністю 53 тисячі тонн під час плавання біля Порт-Саїду, Єгипет.

Вантажне судно "Бешикташ" під прапором Панами / Фото: OSINTtechnical в соцмережі Х

“Зіткнення не загрожувало “Гаррі С. Трумену”, оскільки немає повідомлень про затоплення чи травми. Силові установки не постраждали та перебувають у безпечному і стабільному стані”, – оголосили в заяві ВМС США.

Авіаносець "Трумен" довжиною 333 метри майже такий самий, як Емпайр-Стейт-Білдінг, і має екіпаж із 5 тисяч осіб.

Його авіаційна палуба може вмістити 90 літаків, зокрема F/A-18F Super Hornet.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху в машинному відділенні судна.

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