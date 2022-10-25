Американській баскетболістці в Росії не пом’якшили вирок: 9 років за ґратами

У вівторок, 25 жовтня, Московський обласний суд відхилив апеляцію та визнав законним вирок американській баскетболістці Брітні Грайнер. Зірку WNBA, дворазову золоту медалістку Олімпійських ігор судом першої інстанції було засуджено до 9 років позбавлення волі за зберігання та контрабанду картриджів для вейпів, які містять масло канабісу.

Про це повідомляє Reuters.

Повторний вирок

Апеляційна інстанція за поданням держобвинувачення тільки перерахувала час перебування Грайнер під вартою. Тепер день у слідчому ізоляторі (СІЗО) зараховано як півтора в колонії – замість дня за день, як це раніше зробив суд першої інстанції. Таким чином, Грайнер має провести в колонії ще близько восьми років.

Адвокати просили виправдати спортсменку або принаймні пом’якшити її покарання, яке, на їхню думку, було непропорційним правопорушенню та суперечило російській судовій практиці.

Брітні Грайнер заарештували 17 лютого в московському аеропорту за тиждень до того, як Росія ввела війська до України. Її справу розглядали в контексті наступної кризи в американсько-російських відносинах.

Останнє слово

Підсудній дозволили зробити останню заяву через прямий відеозв’язок зі свого слідчого ізолятора в містечку Нове Гришино неподалік Москви. Вона розповіла, яким стресом для неї було восьмимісячне ув’язнення та два суди.

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“Я ледве перевищила значну кількість [конопляної олії]... Люди, які вчинили більш серйозні злочини, отримали менше, ніж дали мені”, — сказала вона.

Спортсменка також сказала, що використовувала медичний канабіс, щоб полегшити біль від низки спортивних травм. У Росії ж заборонено як рекреаційне, так і лікувальне використання.

Її адвокати повідомили, що Брітні найбільше боїться, що її не обміняють і їй доведеться відбути весь термін покарання в Росії. Вони також сказали, що мине деякий час, перш ніж Грайнер переведуть до колонії, і що вони ще не вирішили, чи намагатимуться подати ще одну апеляцію.

Реакція США

У Вашингтоні швидко відреагували на вирок.

“Ми знаємо про новини з Росії про те, що Брітні Грайнер продовжуватимуть незаконно утримувати під вартою за нестерпних обставин після того, як сьогодні їй довелося пройти ще одне фіктивне судове провадження”, — заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у заяві.

Він сказав, що Сполучені Штати “продовжуватимуть взаємодіяти з Росією”, щоб повернути її додому.

Нагадаємо, у лауреата Нобелівської премії миру 2022 року російський суд відібрав приміщення офісу Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал".

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