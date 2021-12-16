Американський флот успішно випробував лазерну зброю: “ворожий” катер було знищено (фото)

Випробування відбувалися в Аденській затоці на заході Аравійського моря.

Десантний корабель військово-морських сил США Portland здійснив успішне випробування бойового лазера, знищивши пострілом плавучу ціль — катер.

Про це повідомили у Twitter Пʼятого флоту ВМС США.

Тестовий постріл з установки Mk 2 Mod 0 виконав десантний корабель під час навчань в Аденській затоці на заході Аравійського моря. Високоенергетична лазерна зброя показала себе бездоганно. Після влучання ціль була знищена.

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Бойову лазерну систему Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) 2015 року її розробляли лабораторія ВМС та компанія Northrop Grumman (США), яка створила твердотільний лазер. Особливість системи — необмежений боєзапас. LWSD веде вогонь, доки не сяде джерело живлення.

У 2020 році повідомлялося, що потужність установки становить 150 кіловат і надалі її збільшать до 300, 500 та 1 000 кіловат.

Цю зброю можуть застосовувати транспортні кораблі ВМС США для протидії катерам-безпілотникам та дистанційно керованим човнам із вибухівкою, які використовують повстанці-хусити в Червоному морі.

Нагадаємо, у США завершили збирання першої серійної керованої термоядерної бомби B61-12 Life Extension Programme (LEP). Цей модернізований боєприпас отримав бойову частину потужністю 50 кілотонн і став керованим: на бомбу встановили хвостові керма, які дозволять суттєво збільшити її точність.

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