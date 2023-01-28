Американський генерал закликав своїх підлеглих почати підготовку до війни з Китаєм 2025 року — WP

Американський генерал попередив, що США і Китай можуть вступити у війну через 2 роки.

Американський генерал ВВС Майк Мініхан попередив командирів і закликав їх готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Про це пише Washington Post.

Генерал, який керує транспортною та заправною авіацією військ США, закликав своїх підлеглих прискоритися у підготовці до потенційної війни з Китаєм. За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін вже готується до цього.

"Сподіваюся, я помиляюся. Але моя інтуїція підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році. Сі отримав третій термін і призначив свою військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори в Тайвані відбудуться в 2024 році, і у Сі буде причина . Президентські вибори в Сполучених Штатах відбудуться в 2024 році і Америка в цей період буде "розгубленою". Команда, розум і можливості Сі Цзіньпіна – все це налаштовано на 2025 рік", - заявив Мініхан.

Американський генерал закликав тисячі своїх підлеглих військ розібратися з особистими проблемами і активніше почати навчання.

Водночас представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що заяви Мініхана "не відображають спільну точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю".

Нагадаємо, стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить ряд питань, включаючи війну в Україні.

Крім того, раніше Блінкен розповів, що Пекіну та Вашингтону вдалось знизити температуру відносин між сторонами.

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