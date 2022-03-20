Американський комік про Зеленського: "Нарешті у США є президент, якого всі люблять – і це президент України"

Американський комік про Зеленського: "Нарешті у США є президент, якого всі люблять – і це президент України"

Білл Мар також відзначив, що у Зеленського "захмарний рейтинг схвалення".

Відомий американський комік, політичний коментатор та телеведучий Білл Мар в ефірі свого шоу Real Time with Bill Maher на каналі HBO заговорив про президента України.

Так, Мар пожартував, що нарешті в Америці з'явився президент, якого всі люблять і це – Володимир Зеленський. Також комік відзначив "захмарний рейтинг схвалення" українського президента.

"Він комік, він один із нас і він найвідоміший у всьому світі. І він вимовив таку напрочуд пристрасну промову на нашому конгресі. Він сказав, що ви гадки не маєте, коли ваша столиця перебуває в облозі. Це була неймовірна промова. І знову від коміка. Як здорово, що він навів аргументи на користь військової допомоги, демократії та порівняв напад на його країну з Перл-Харбором. У цього хлопця є велика енергія", – сказав Білл Мар.

Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx — Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022

Окрім того американський комік зазначив, що жінки божеволіють від президента Зеленського і вважають його найсексуальнішим чоловіком на планеті.

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