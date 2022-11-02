Американський літак біля військової бази РФ намалював фігуру, схожу на місце посилання російських кораблів (фото)

Після двогодинного польоту поблизу російської бази Тартус у Сирії військово-транспортний літак-заправник ВПС США залишив на радарах малюнок у формі пеніса.
Екіпаж американського літака KC-135 Stratotanker, який вилетів з Криту і перебував у повітрі протягом двох годин, рухався в польоті за дуже особливим маршрутом, форма якого однозначно схожа на пеніс.
Про це повідомляє італійська газета La Repubblica з посиланням на сайт Flightradar24.
Малюнок у небі залишився відбитим на екранах російських радарів, які безупинно охороняють територію біля сирійської бази Тартус, котра є оплотом Москви в Середземному морі.
Невідомо, чи причиною двогодинного польоту на схід від Кіпру було лише глузування з росіян, чи літак-заправник водночас виконував свої основні функції, дозаправляючи винищувачі. Такі сайти, як Flightradar24, відстежують лише літаки, котрі активують маяк позиції, чого винищувачі зазвичай не роблять.
Територія між Сирією та Кіпром в останні місяці стала ареною дуже тісних контактів між американськими літаками-розвідниками та російськими літаками, які вилітають із Сирії. Принаймні в одному випадку Пентагон відреагував на “непрофесійну” поведінку російських пілотів.
Нагадаємо, раніше російський винищувач випустив ракету просто біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.
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