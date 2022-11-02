Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Американський літак біля військової бази РФ намалював фігуру, схожу на місце посилання російських кораблів (фото)

Дата публікації
Перегляди
2863
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Американський літак біля військової бази РФ намалював фігуру, схожу на місце посилання російських кораблів (фото)

Фото: Associated Press

Після двогодинного польоту поблизу російської бази Тартус у Сирії військово-транспортний літак-заправник ВПС США залишив на радарах малюнок у формі пеніса.

Екіпаж американського літака KC-135 Stratotanker, який вилетів з Криту і перебував у повітрі протягом двох годин, рухався в польоті за дуже особливим маршрутом, форма якого однозначно схожа на пеніс.

Про це повідомляє італійська газета  La Repubblica з посиланням на сайт Flightradar24.

Малюнок у небі залишився відбитим на екранах російських радарів, які безупинно охороняють територію біля сирійської бази Тартус, котра є оплотом Москви в Середземному морі.

© flightradar24
Фото: flightradar24

Невідомо, чи причиною двогодинного польоту на схід від Кіпру було лише глузування з росіян, чи літак-заправник водночас виконував свої основні функції, дозаправляючи винищувачі. Такі сайти, як Flightradar24, відстежують лише літаки, котрі активують маяк позиції, чого винищувачі зазвичай не роблять.

Територія між Сирією та Кіпром в останні місяці стала ареною дуже тісних контактів між американськими літаками-розвідниками та російськими літаками, які вилітають із Сирії. Принаймні в одному випадку Пентагон відреагував на “непрофесійну” поведінку російських пілотів.

Нагадаємо, раніше російський винищувач випустив ракету просто біля британського літака, який патрулював міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2863
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація