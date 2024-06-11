Американський P-8 Poseidon розпочав "полювання" на російську субмарину біля берегів США

Американський P-8 і канадський літак P-3 Orion розпочали пошук російської субмарини, яка може перебувати в десятках миль від Флориди.

Про це інформує канал US Civil Defense News,

Зазначається, що Росія направила на Кубу атомний підводний човен "Казань" класу "Ясень-М". Все через те, що ВМС США запустили в небо "мисливця за підводними човнами" літак P-8 Poseidon.

"Полювання триває! ВМС США P8 Poseidon "Sub hunter" пролітає над узбережжям Флориди в пошуках нелегального російського підводного човна", — йдеться в повідомленні.

У Вашингтоні натомість заявили, що уважно стежитимуть за маневрами російських кораблів.

Додамо, у Військово-морських силах ЗСУ припустили, що атака дронами на буксир та баржу РФ в Азовському морі, яка сталася 8 червня, здійснена самими росіянами.

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