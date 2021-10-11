Американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі і отримав великі пошкодження

Американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі і отримав великі пошкодження

У результаті зіткнення постраждали 11 зі 130 членів екіпажу.

Носова частина атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut зіткнулася з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі і отримала великі пошкодження.

Про це повідомили в соцмережах американські експерти, — пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією ВМС США, на базу на острові Гуам в західній частині Тихого океану зайшов пошкоджений атомний підводний човен після інцидент, що стався 2 жовтня. Туди відправлена група військових фахівців для огляду пошкоджень і встановлення їх джерела.

Ремонтні можливості бази на Гуамі обмежені, тому в разі серйозних проблем підводний човен доведеться перенаправляти на бази на тихоокеанському узбережжі США.

В результаті зіткнення, яке сталося в міжнародних водах в акваторії Південнокитайського моря, постраждали 11 зі 130 членів екіпажу. Вони отримали безпечні для життя травми.

Його ядерна установка не постраждала.

Після інциденту підводний човен змушений був йти на Гуам в надводному положенні.

Поки американські військові не повідомляють, з чим саме зіткнувся підводний човен. За інформацією джерел, не йдеться про зіткнення з іншою підводним човном, кораблем або про агресивні дії іншої країни. Згідно з топографічними даними зіткнення з підводним рельєфом також не було.

За останніми даними, підводний човен міг зіткнутися з затонулим кораблем або контейнером, що впав в море з вантажного судна.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тис. тонн є багатоцільовий атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Його ракетне озброєння — до 50 ракет Harpoon і Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань він виконує також розвідувальні функції.

Таких підводних човнів в ВМС США всього три. Вартість кожного досягає в поточних цінах $ 8,5 млрд.

Нагадаємо, що раніше в США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили декількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні.

Додамо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких будуть введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Біля сирійських берегів уже є британський підводний човен - ЗМІ

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