Американський ракетний есмінець попрямував до Чорного моря: названо причину

Корабель вирушив для взаємодії з союзниками та партнерами НАТО в регіоні.
Ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Porter ВМС США вирушив у Чорне море.
Про це повідомив шостий флот ВМС США.
"USS Porter розпочав рух у північному напрямку, в Чорне море, для взаємодії з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні", — йдеться в повідомленні Шостого флоту в Twitter.
Зауважимо, що Шостий флот США, штаб-квартира якого знаходиться в італійському Неаполі, проводить повний спектр військово-морських операцій, часто спільно з союзниками та партнерами з інших державних відомств.
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