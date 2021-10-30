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Американський ракетний есмінець попрямував до Чорного моря: названо причину

Американський ракетний есмінець попрямував до Чорного моря: названо причину

Вікіпедія

Корабель вирушив для взаємодії з союзниками та партнерами НАТО в регіоні.

Ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Porter ВМС США вирушив у Чорне море.

Про це повідомив шостий флот ВМС США.

"USS Porter розпочав рух у північному напрямку, в Чорне море, для взаємодії з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні", — йдеться в повідомленні Шостого флоту в Twitter.

Зауважимо, що Шостий флот США, штаб-квартира якого знаходиться в італійському Неаполі, проводить повний спектр військово-морських операцій, часто спільно з союзниками та партнерами з інших державних відомств.

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