Американський сенатор-республіканець заявив, чому поразка РФ важлива для США

Ліндсі Гремм висловив захоплення промовою Зеленського в Конгресі.
Сенатор-республіканець Ліндсі Гремм після виступу українського лідера Володимира Зеленського в Конгресі заявив, що на користь нацбезпеки США, щоб Росія зазнала поразки у війні в Україні.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Прощення та забуття всіх військових злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо", - висловився республіканець
Гремм зауважив, що Зеленський "виголосив одну з найбільш надихаючих промов на спільній сесії Конгресу, свідком якої я коли-небудь був".
"Він ясно дав зрозуміти, що після майже року боротьби Україна "жива та здорова". Вони сповнені рішучості ніколи не віддавати своєї свободи путінській Росії", - додав він.
Сенатор заявив, мовляв, пишається тим, що підтримує український народ. Щобільше - перемогу України він назвав перемогою США.
"Вони не просять американських солдатів вести бойові дії. Вони просять надати зброю та економічну допомогу, щоб вони могли боротися. Перемога України – це наша перемога. Господи, благослови Україну!", - написав Ліндсі Гремм.
Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона. Глава держави виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Зеленський вперше від початку війни покинув межі України.
Читайте також:
- "Zeitenwende - означає допомогти": у Бундестазі просять Шольца передати ЗСУ "застарілу" модифікацію Patriot
- Лукашенко пояснив, чому влаштував "перевірку" військ та заявив про "агресію з боку сусідів"
- У Росії відреагували на поїздку Зеленського до Вашингтона та пригрозили ескалацією війни