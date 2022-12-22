Американський сенатор-республіканець заявив, чому поразка РФ важлива для США

Сенатор-республіканець Ліндсі Гремм після виступу українського лідера Володимира Зеленського в Конгресі заявив, що на користь нацбезпеки США, щоб Росія зазнала поразки у війні в Україні.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Прощення та забуття всіх військових злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо", - висловився республіканець

Гремм зауважив, що Зеленський "виголосив одну з найбільш надихаючих промов на спільній сесії Конгресу, свідком якої я коли-небудь був".

"Він ясно дав зрозуміти, що після майже року боротьби Україна "жива та здорова". Вони сповнені рішучості ніколи не віддавати своєї свободи путінській Росії", - додав він.

Сенатор заявив, мовляв, пишається тим, що підтримує український народ. Щобільше - перемогу України він назвав перемогою США.

"Вони не просять американських солдатів вести бойові дії. Вони просять надати зброю та економічну допомогу, щоб вони могли боротися. Перемога України – це наша перемога. Господи, благослови Україну!", - написав Ліндсі Гремм.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона. Глава держави виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Зеленський вперше від початку війни покинув межі України.

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