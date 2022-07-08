"Американський стоунгендж" знищили вибухом: дивний пам’ятник називали “сатанинським” (відео)

Влада американського штату Джорджія намагається встановити причетних до зруйнування гранітного монумента, який був місцевим туристичним об’єктом.

Туристичну пам’ятку поблизу американського міста Елбертона, яку називали “Навігаційні камені Джорджії” або “американський Стоунхендж”, було пошкоджено невідомими, які привели в дію вибуховий пристрій.

Про це повідомляє Foxnews.

На записах камер спостереження, оприлюднених владою, видно, як гранітні блоки частково вибухають у синюватому світлі автомобільних фар. Слідчі встановили, що вибух знищив "значну частину конструкції", після чого монумент було повністю знесено "з міркувань безпеки".

Georgia Guidestones mysteriously destroyed pic.twitter.com/CpdIIZiFnk — Blomquist Swain (@occupiedforces) July 6, 2022

Пам’ятник під назвою “Навігаційні камені Джорджії” був рекламований туристичним офісом штату як “астрономічний календар”. Він розташований неподалік від міста Елбертон, яке представляє себе як “світова столиця граніту”.

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Шестиметрові кам'яні блоки були встановлені ще у 1990 році посеред поля, неподалік від відомих гранітних кар’єрів на замовлення анонімного замовника. Написи на плитах закликають “шукати гармонію з нескінченністю” та “об’єднати людство новою живою мовою”.

Деякі консервативні християни вбачали у цьому монументі окультні риси. Зокрема місцевий політик Кандісс Тейлор, який програв на виборах губернатора Джорджії від республіканців, привітав руйнування цього "сатанинського" пам'ятника.

Нагадаємо, в американському штаті Південна Дакота захмарене небо раптово набуло незвичайного кольору під час вечірньої грози з блискавками.

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